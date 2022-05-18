 

Насекомые-вредители помогут в лечении непереносимости глютена

18.05.2022, 4:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты из Российской Федерации заявили, что им удалось найти новый способ терапии непереносимости глютена. Они уверены, что в этом поможет использование ферментов насекомых-вредителей, которые поражают злаковые культуры.

Новое исследование ставило перед собой цель – проанализировать особенности некоторых ферментов, которые помогают насекомым эффективно перерабатывать и расщеплять белки злаков. Специалисты уверены, что данные соединения можно использовать для разработки препаратов для лечения непереносимости глютена.

Также эксперты работают над совершенствованием метода лечения непереносимости глютена, называемого энзимотерапией. Он заключается в подборе уникального комплекса ферментов на основе особенностей организма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01.22 / Мнение: О бедах Байдена

23.09.21 / Беспроигрышный вариант: трендовые жакеты на осень, которые выручат всегда и везде

14.09.21 / Названы продукты для улучшения памяти и сохранения психического здоровья

16.02.21 / Невролог рассказал о способах предотвращения деменции

20.12.20 / Обязанность россиянок рожать до 27 лет, смелый депутат Госдумы против Европы, новое дело против Навального и назначение Исинбаевой в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

09.04.21 / Мнение: Коррупция в мозгах

06.11.20 / Мнение: Почему в СССР не хватало кирпичей

10.10.20 / Мнение: Ковид отступает, ура!

14.03.21 / Российско-китайский пакт об исследовании Луны – еще один знак того, что США должны изменить свой подход к Москве

21.10.21 / Школьный сторож Лены Миро – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика