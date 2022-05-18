Насекомые-вредители помогут в лечении непереносимости глютена

Эксперты из Российской Федерации заявили, что им удалось найти новый способ терапии непереносимости глютена. Они уверены, что в этом поможет использование ферментов насекомых-вредителей, которые поражают злаковые культуры.

Новое исследование ставило перед собой цель – проанализировать особенности некоторых ферментов, которые помогают насекомым эффективно перерабатывать и расщеплять белки злаков. Специалисты уверены, что данные соединения можно использовать для разработки препаратов для лечения непереносимости глютена.

Также эксперты работают над совершенствованием метода лечения непереносимости глютена, называемого энзимотерапией. Он заключается в подборе уникального комплекса ферментов на основе особенностей организма.