Мнение: Марш некрофилов

Степень озверения в российском обществе какая-то удивительная. Последние несколько дней только и слышу со всех сторон, как о величайшей проблеме для страны – удастся ли убить бойцов «Азова». Была, как бы, у слоненка мечта – убить весь «Азов», защищавший Мариуполь и недавно сдавшийся в плен. У кровожадной толпы, в которую, кажется, превратились нынче все, один вопрос – не совершится ли «предательство». Под «предательством» понимают возможный обмен пленных «азовцев» на каких-то (или на всех) российских солдат, находящихся в плену у ВСУ.

Все строчат какие-то петиции, Госдума принимает какие-то резолюции – все с одной целью: не допустить обмена. Дальше пленных собираются «судить». Как можно судить пленных и за что, как же всякие там Гаагские конвенции, международные правила войны – всем плевать, никто даже не обсуждает. У общества – тяжелое некрофильское помешательство. Некрофилы расчехлились окончательно – требуют не просто убить пленных (само по себе преступление), требуют еще их пытать, мучить, проводить над ними медицинские опыты, сослать в Сибирь, в ГУЛАГ… Особенно старается Гиркин, проявляющий себя самым натуральным упырем: он договорился до того, что даже требовал подослать к раненым бойцам Азова неких «специальных врачей», которые бы их особым образом «лечили»… Страшно представить, кого он имел в виду – видимо, какую-то нашу разновидность «доктора Менгеле», «врача» из Освенцима…

Остается только поражаться, до какой степени мы оказались во власти и в окружении психопатов. Какое-то садомазо кругом, прости господи.

При этом решительно невозможно понять, с чего такая ненависть именно к «Азову». Почему именно от «Азова» люди массово теряют человеческий облик? В чем их вина – в том, что они так долго и упорно сопротивлялись в полном окружении, защищая свой город? «Виноваты в том, что сразу не сдались»? Ну так это называется «выполнение своего воинского долга». С каких пор за это расстреливают?

Или «они оборонялись в жилой застройке»? Ну так а вы бы не атаковали в жилой застройке. Кто агрессор – тот и виноват. Но главное – чего после драки кулаками-то махать? Окружили, подавили, заставили сдаться в плен. Если в обмен предлагают гораздо больше НАШИХ солдат – это же выгодная сделка. Израиль, помнится, однажды в обмен на 1 (прописью – одного!) взятого в плен своего солдата выпустил из своих тюрем 3000 террористов, которые были туда засажены пожизненно. Хотя в израильском обществе все понимали, что отпущенные террористы опять по большей части возьмутся за старое.

А тут нам предлагают обмен на наших солдат в обратном соотношении. Как можно не соглашаться?! Ничего не понимаю.

То есть понимаю, конечно, как психолог: некрофилов спасение чужих жизней, пусть это жизни «своих», не интересует – некрофил ищет смертей, побольше, пыток, мучений… Солдаты в украинском плену некрофилов интересуют мало – они ведь далеко, не видно, как они страдают. А «азовцы» – они как косточка в пасти собаки, поди вырви! Собака будет рычать и даже пытаться укусить – даже самая подзаборная псина.

Отдайте кость! Фу!