Мнение: Это во-первых…

Bloomberg опубликовал требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО:

Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями.

Отмена эмбарго на поставки оружия.

Повторное вхождение в программу истребителя F-35.

Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16.

Снятие санкций с ЗРС С-400.

Как и предполагалось, РПК была только поводом. Чтобы было за что зацепиться. Далее Эрдоган поступил как ушлый восточный купец, который нашел лампу с джинном и потер ее:

«…Хочу миллион долларов, вечную молодость, красавицу-жену, бентли и виллу в Майами – это во-первых. Во-вторых…»

Торговаться, так полным списком.

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