Мнение: Это во-первых…
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Bloomberg опубликовал требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО:
Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями.
Отмена эмбарго на поставки оружия.
Повторное вхождение в программу истребителя F-35.
Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16.
Снятие санкций с ЗРС С-400.
Как и предполагалось, РПК была только поводом. Чтобы было за что зацепиться. Далее Эрдоган поступил как ушлый восточный купец, который нашел лампу с джинном и потер ее:
«…Хочу миллион долларов, вечную молодость, красавицу-жену, бентли и виллу в Майами – это во-первых. Во-вторых…»
Торговаться, так полным списком.
—
Источник: Эль Мюрид
Смотреть комментарии → Комментариев нет