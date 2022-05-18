Fox Business – Маск объяснил, что нельзя просто печатать деньги, если США не хотят повторить судьбу Венесуэлы

Глава компании Tesla Илон Маск раскритиковал администрацию президента Джо Байдена за неумение добиться многих необходимых вещей, пишет телеканал Fox Business. По словам Маска, инфляция в США возникла из-за того, что правительство напечатало намного больше денег, чем у него было, а делать этого нельзя — если, конечно, США не хотят пойти по стопам Венесуэлы.



AP

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск в понедельник обрушился с критикой на президента Байдена и предупредил, что, если правительство продолжит печатать деньги, инфляция будет усиливаться, и США могут пойти по пути Венесуэлы, пишет телеканал Fox Business.

По предположению Маска, Байден — это что-то вроде пустой фигуры. «Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлёр, — заявил гендиректор Tesla. — Путь к власти — это путь к телесуфлёру».

«У меня в самом деле такое ощущение, что, обопрись кто-то случайно на телесуфлёр, за этим последовало бы что-то в духе «Телеведущего», — добавил Маск, ссылаясь на одноимённый фильм 2004 года, главный герой которого, Рон Бургунди, зачитывал всё, что было написано на телесуфлёре, даже если это могло бы погубить его карьеру.

«Эта администрация, похоже, не может добиться многих вещей, — заявил Маск. — В администрации Трампа, если оставить Трампа в стороне, было много людей, которые эффективно добивались поставленных целей».

Глава Tesla также заявил, что Демократическая партия «слишком контролируется профсоюзами и судебными адвокатами, особенно адвокатами по групповым искам». По его словам, когда демократы идут против «интересов народа», это, как правило, исходит от профсоюзов и судебных юристов, в то время как когда это делают республиканцы, «это происходит из-за корпоративного зла и религиозного фанатизма».

«Что касается Байдена, над ним просто слишком уж довлеют профсоюзы — чего с Обамой, надо сказать, не наблюдалось», — подчеркнул Маск. Он также высказался в защиту Обамы как «вполне разумного».

Генеральный директор Tesla также дал комментарий по поводу заявления основателя Amazon Джеффа Безоса о том, что Белый дом прибегает к «дезориентации», чтобы сделать вопросы инфляции непрозрачными и запутанными. «Очевидная причина для инфляции заключается в том, что правительство напечатало на миллион больше денег, чем их у него, собственно, было. Это очевидно», — отметил Маск, вторя республиканцам, которые утверждают, что законопроект Байдена о стимулировании американского плана по спасению от коронавируса способствовал рекордному почти за 40 лет уровню инфляции, с которой США столкнулись в апреле.

«Правительство не может просто выписывать чеки на сумму, значительно превышающую доходы, без возникновения инфляции — при неизменной скорости обращения денежных средств», — считает генеральный директор Tesla. «Если бы правительство могло просто выпускать огромные суммы денег и дефицит не имел бы значения, тогда, ну, почему бы нам просто не сделать дефицит в 100 раз больше? Ответ: нельзя, потому что это превратит доллар в нечто бесполезное», — пояснил Маск.

По его словам, «различные страны неоднократно пытались провести этот эксперимент». В частности, в качестве примера он привёл Венесуэлу: «Вы видели Венесуэлу? Собственное правительство просто пренебрегло бедным, бедным народом Венесуэлы». Как отмечает Fox Business, инфляция в Венесуэле достигла ошеломляющих 65% в 2018 году на фоне экономической спирали, начавшейся с государственного контроля цен и резкого падения цен на нефть. Правительство начало печатать деньги, чтобы справиться с ситуацией, и цены взлетели, безработица выросла, а ВВП рухнул.

«Так что очевидно, что нельзя просто печатать деньги», — резюмировал Маск. Он также подчеркнул, что «истинная экономика» подразумевает создание товаров и услуг, а не просто денег, пишет телеканал Foх Business.