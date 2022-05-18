 

PR – ЕС вводит санкции против России и тут же намекает, как их можно обойти

18.05.2022, 3:01, Разное
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Россия по-прежнему оказывает большое влияние на международную экономическую ситуацию, несмотря на санкции, которые рикошетом бьют прежде всего по западным странам, уверен польский экономист Артур Бартошевич. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что действенность санкций напрямую зависит от их соблюдения, а не желания их обойти, как это имеет место в случае самого ЕС.


AP

В ЕC до сих пор продолжаются дискуссии о введении европейского эмбарго на российскую нефть. Рублёвый ультиматум Москвы также вызывает споры среди стран-членов, пишет Polskie Radio. 

Польский экономист Артур Бартошевич уверен, что когда речь заходит о санкциях в отношении России, то в настоящий момент все возможные действия «фактически необходимы для того, чтобы затормозить эту преступную и военную машину». «Проблема возникает исключительно в том, насколько эти действия эффективны или могут быть эффективны. Потому что кроме механизмов самих санкций, которые вводятся, предпринимаются и действия отдельных государств в плане обхода этих санкций. Речь даже идёт уже не об отдельных странах, а о самом ЕС, который предпринимает эффективные действия — путём намёков Европейской комиссии — как отдельные компании в состоянии обойти эти санкции», — пояснил в эфире радиостанции эксперт. 

Бартошевич уверен, что в связи с этой ситуацией риски, связанные с дальнейшим ростом цен и дальнейшей турбулентностью на рынке, лишь возрастают и никак не снижаются. 

Экономист обратил внимание на то, что, несмотря на санкции, РФ по-прежнему оказывает эффективное влияние на международную экономическую ситуацию. «Борьба с инфляцией в таких условиях будет очень и очень тяжёлой, а цена этой войны и её затягивания может быть очень существенной», — резюмировал он. 



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