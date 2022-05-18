Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов»

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку свыше 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении говорится, что был зафиксирован обстрел по направлению «населенный пункт Невельское – город Донецк: выпущено 20 ракет», передает РИА «Новости».

Напомним, украинские войска утром во вторник обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра.

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