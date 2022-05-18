Назван возможный флагман Черноморского флота

Источник, близкий к силовым структурам Крыма, рассказал, какой корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера «Москва».

Источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

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