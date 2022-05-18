США разрешили нефтяным компаниям возобновить работу в Венесуэле

Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.

Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

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