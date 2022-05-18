Найдены новые гены, связанные с риском развития болезни Альцгеймера

Группа ученых в результате нового исследования обнаружила 75 генов, которые отвечают за риск развития болезни Альцгеймера. Более сорока из них не были известны до недавнего времени.

Эксперты провели анализ генов 111 тысяч человек с болезнью Альцгеймера и 677 тысяч здоровых людей. Это позволило не только обнаружить связь риска развития старческого слабоумия с определенными участками генома, но и получить новые данные о взаимосвязи белка фактор некроза опухоли-альфа и когнитивных нарушений.

Оказалось, что белок ФНО-альфа взаимодействует с иммунной системой человека, но вызывает развитие воспалений, что влияет на риск столкнуться со старческим слабоумием.