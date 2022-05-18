 

Проживание с кошками повышает риск развития психоза у мужчин

18.05.2022, 2:45, Разное
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Научные сотрудники Университета Макгилла совершили интересное открытие. Они выяснили, что мужчины, которые жили с кошками все свое детство, гораздо чаще сталкиваются с психозами в позднем возрасте.

Эксперты опросили 2200 жителей Монреаля и выяснили, были ли у них в детстве коты или кошки. Также добровольцы отвечали на другие вопросы, рассказывая о том, сталкивались ли они с психотическими эпизодами. Оказалось, что мужчины, которые провели детство с кошками, страдали психозом в более позднем возрасте гораздо чаще, чем остальные.

Специалисты заметили, что на риск развития психоза влияли и такие факторы, как курение, частота переездов, травмы головы. По мнению ученых, повышение риска развития психоза у мужчин связано с паразитом Toxoplasma gondii, передающимся людям от кошек.



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