 

Рынок аренды в Москве переполнен – цены упали

18.05.2022, 1:48, Разное
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Рынок аренды жилья в Москве оказался перенасыщен. С начала года, по разным оценкам, предложение арендных квартир увеличилось на 60-85%. Экспозицию пополнили объекты, которые изначально были выставлены на продажу, а также посуточные квартиры. Спрос на последние просел из-за нехватки туристов.

Средняя стоимость аренды жилья за месяц снизилась на 8%, до 55 тыс. рублей в месяц. Размеры скидок сейчас составляют 5-10%, однако дисконт может вырасти на фоне перенасыщения рынка.

Около половины арендаторов интересуются «однушками», на долю которых приходится 36% от всего предложения. Еще 36% запросов приходится на «двушки» и 7% – на квартиры-студии. Интересно, что на долю таких квартир в предложении также приходится 36% и 7% соответственно.

Затоваренность на рынке аренды сохранится как минимум до конца 2022 года. Собственники квартир, перешедшие в статус арендодателей, вернутся к идее продажи жилья не раньше осени или начала следующего года.



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