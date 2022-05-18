DM – «подземный город» из 500 бункеров призван защитить жителей Хельсинки от ядерного удара

Внизу под Хельсинки ещё со времён холодной войны существует скрытый «подземный город» из системы убежищ, где всё население финской столицы может укрываться несколько месяцев в случае ядерной войны, пишет Daily Mail. В него входит более 500 бункеров, расположенных на глубине около 25 м, с запасами воды и провизии. 25 станций метро в Хельсинки также могут быть превращены в пункты для экстренной эвакуации, сообщается в статье.



AP

Финляндия обладает разветвлённой сетью подземных бункеров невероятного масштаба, которая начала создаваться ещё во времена холодной войны для защиты от возможного ядерного удара, пишет Daily Mail. Теперь под Хельсинки располагается целый скрытый «подземный город», содержащий более 500 вырубленных в скалистой породе убежищ и бункеров, говорится в статье.

Они могут вместить около 900 тыс. человек — то есть на треть больше, чем всё население финской столицы, составляющее около 600 тыс. жителей, и предоставить надёжное укрытие на протяжении нескольких месяцев для защиты от любых последствий возможного ядерного удара, пишет Daily Mail. Первые бункеры финны начали строить ещё в 1960-х годах, поясняется в статье.

Все правительства страны, сменявшие друг друга, продолжали реализовывать эту задачу, и в результате из-под земли было извлечено более 9 миллионов кубометров почвы и скалистых пород для создания множества убежищ. Для сравнения, там вполне могли бы разместиться около 50 тыс. двухэтажных автобусов, отмечает автор.

Недавняя заявка Финляндии на вступление в НАТО вызвала жёсткую реакцию со стороны Кремля, в том числе обещания предпринять «ответные шаги» против Хельсинки, включая перемещение ядерного оружия ближе к границам Европы, говорится в статье. В свою очередь, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что финнов встретят в Североатлантическом альянсе «с распростёртыми объятиями».

В случае её принятия Финляндия станет шестым членом альянса, имеющим сухопутную границу с Россией, напоминает автор. Финские официальные лица готовятся к любым вариантам развития событий и не боятся никаких угроз, сказала в интервью Daily Mail Анна Лехтиранта, начальник отдела коммуникаций городского спасательного управления Хельсинки.

«Как нейтральная страна мы всегда чувствовали необходимость защищать себя — и мы это делаем», — подчеркнула Лехтиранта. По её словам, построенные в скалах Финляндии подземные убежица создавались с учётом опыта, полученного финнами в ходе Зимней войны и Второй мировой войны.

Заявка Финляндии вначале должна быть одобрена другими членами НАТО, которые должны подписать соответствующее соглашение, прежде чем она сможет к ним присоединиться, поясняется в статье. Однако это уже вновь вызвало у рядовых финнов интерес к существующей в стране сети подземных убежищ. А представители гражданской обороны страны решили убедиться, что там всё готово на случай, если эти бункеры действительно потребуются, пишет Daily Mail.

Как рассказала Лехтиранта, были подгтовлены даже документы со списками тех видов работ, которые люди смогут выполнять под землей, если они будут вынуждены оставаться в укрытиях на две недели или ещё дольше. В частности, планируется сформировать отдел менеджмента и управления, организовать уход за детьми, работу медицинского персонала и многое другое, чтобы люди могли с пользой применить под землёй полученные ранее навыки, пояснила она.

Согласно официальным правилам, право разместиться в защитных бункерах имеют все, кто проживает или на время остановился в Финляндии, включая также постояльцев отелей. В то же время туда нельзя будет пронести алкоголь, наркотики, оружие, устройства, излучающие тепло, а также вещества с сильным запахом.

«Подземный город», расположенный на глубине около 25 м, включает в себя не только необходимые запасы воды и продовольствия и тысячи двухъярусных кроватей, но также кафе, площадки для софтбола и трассы для картинга, говорится в статье. Кроме того, там есть автостоянки, рассчитанные на сотни автомобилей.

При этом внешние входные двери, расположенные на поверхности земли, настолько толстые, что даже ядерный взрыв не сможет их повредить, утверждают финские чиновники. В дополнение к сотням бункеров, 25 станций метро Хельсинки также могут быть преобразованы в подземные убежища, где люди могут находиться на протяжении нескольких недель, сообщается в статье.

Лехтиранта также заверила, что все эти объекты надёжно защищены от потенциальных кибератак. По её словам, хотя под землей будет работать телефонный сигнал, однако «меньшая зависимость» от интернет-технологий в убежищах гарантирует защиту от нападений хакеров. Ранее президент Финляндии высказал опасения, что РФ может «активизировать» атаки против этой страны в киберпространстве, если её заявка на членство в НАТО будет одобрена, напоминает Daily Mail.