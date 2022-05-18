 

Нидерландский лейбл расторг контракт с «пропутинским» диджеем Ниной Кравиц

18.05.2022, 1:29, Новости дня
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Музыкальный лейбл Clone Records сообщил, что расторг контракт с диджеем Ниной Кравиц и ее компанией Trip Recordings, так как недоволен ее «молчанием» по поводу российской спецоперации на Украине.

Лейбл сообщил, что получил множество запросов о том, почему было решено расторгнуть контракт. Clone Records ответил, что хотя «многие фестивали и клубы принимают ее право хранить молчание», лейбл полагает что у него «есть все основания прекратить сотрудничество». В прошлом Clone Records проводил мероприятия по сбору средств для оказания гуманитарной помощи Украине, пишет Mixmag.

Кравиц поставили в вину «пропутинское» поведение, «заигрывание» с темой СССР, который, как пишет Clone Records, «маргинализировал ЛГБТК+» и «убил миллионы людей». «Общение с менеджером ее лейбла было довольно манипулятивным, а ее позиция была изложена в расплывчатых выражениях в духе Путина, таких как «она хочет мира» или «конечно же, она против войны», но без каких-либо значимых условий (хочет ли она, чтобы Украина сдалась, чтобы остановить войну? Хочет ли она мира на условиях Путина?)», – говорится в сообщении лейбла. Кравиц обвинили в «оппортунизме, лицемерии и злоупотреблении свободой».

Напомним, из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что отмена российской культуры за рубежом невозможна, обмен возобновится в будущем, некоторые иностранные специалисты остаются работать в театрах России. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что России есть что предложить миру вместо набирающей популярность культуры отмены: «Попытка все, что вам не нравится, или все, что не совпадает с вашей точкой зрения, просто взять и отменить – не наш путь». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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