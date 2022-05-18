 

Клинтон рассказала про разговор с Олбрайт о спецоперации РФ на Украине

18.05.2022, 1:29, Новости дня
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что обсуждала с Мадлен Олбрайт, которая также прежде занимала пост главы Госдепа, спецоперацию РФ на Украине. Разговор состоялся за пару недель до смерти Олбрайт.

Клинтон сказала, что в «последнем телефонном разговоре» Олбрайт «говорила о важности того, что мир делает, чтобы сплотиться против… вторжения на Украину». Клинтон призвала «уважать наследие Мадлен» и «выступать против тех, кто пытается заставить нас делать то, что они от нас хотят, против диктаторов и демагогов на полях сражений на Украине и за ее пределами», передает РИА «Новости».

По словам Клинтон, Олбрайт также предупреждала об опасности фашизма в США: «Она знала лучше, чем большинство других, хотела, чтобы мы знали, и написала книгу о фашизме, о том, что он может возникнуть здесь или где-либо еще», – передает ТАСС.

Напомним, Олбрайт умерла 23 марта в возрасте 84 лет. Она лоббировала бомбардировки Белграда, а когда Олбрайт спросили, стоит ли ее политика смерти десятков тысяч иракских детей чуть ли не от голода, она ответила, что выбор тяжел, но цена того стоит.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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