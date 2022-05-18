ЕС решил изучить идею восстановления Украины за счет замороженных активов

Евросоюз хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины, говорится в соответствующем проекте.

Кроме того, ЕС собирается инициировать выпуск долговых обязательств. Еврокомиссия в среду предложит направить гранты от стран ЕС и третьих стран на поддержку Украине. ЕК предложит пакет помощи для покрытия в течение трех следующих месяцев финансового дефицита Украины размером 15 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как указывает Bloomberg, в понедельник глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что на восстановление Украины может потребоваться до 1 трлн евро. Источники Bloomberg сообщили, что ЕК предложит Киеву от 7 млрд до 9 млрд евро в виде займов для финансирования срочных правительственных расходов. Страны ЕС предложат новые гарантии, которые позволят предоставлять долгосрочные займы, а гранты из бюджета сообщества будут направляться на субсидирование выплаты процентов.

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что в плане по финансированию восстановления Украины, который подготовила Еврокомиссия, средства на восстановление собираются аккумулировать через специальный фонд или дополнительные бюджетные ассигнования. При этом отмечается «масштабность кредитов», которые могут потребоваться, в связи с чем предлагается дать ЕК «право получать финансирование для кредитов на денежном рынке». Frankfurter Allgemeine Zeitung называет это «самым странным предложением» плана, поскольку тот не предусматривает возможности долговых заимствований для финансирования, передает РИА «Новости».

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.

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