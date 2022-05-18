Разговорная терапия может облегчить депрессию и улучшить качество жизни людей с деменцией
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки и их коллеги из других стран провели исследование. Оно было направлено на изучение особенностей разговорной терапии. Выяснилось, что данный вид лечения помогает сократить риск развития тяжелой депрессии у пациентов со старческим слабоумием и улучшает общее качество их жизни.
Специалисты проанализировали 29 известных способов психологической терапии для людей с деменцией. В результате они пришли к неожиданным выводам.
Оказывается, разговорная терапия помогает улучшить качество жизни человека со старческим слабоумием, устраняет симптомы депрессивных расстройств, характерных для пациентов с деменцией.
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