 

Разговорная терапия может облегчить депрессию и улучшить качество жизни людей с деменцией

18.05.2022, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты из Соединенных Штатов Америки и их коллеги из других стран провели исследование. Оно было направлено на изучение особенностей разговорной терапии. Выяснилось, что данный вид лечения помогает сократить риск развития тяжелой депрессии у пациентов со старческим слабоумием и улучшает общее качество их жизни.

Специалисты проанализировали 29 известных способов психологической терапии для людей с деменцией. В результате они пришли к неожиданным выводам.

Оказывается, разговорная терапия помогает улучшить качество жизни человека со старческим слабоумием, устраняет симптомы депрессивных расстройств, характерных для пациентов с деменцией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01.22 / Экс-главу комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по делу о госизмене

25.02.22 / Лавров: Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности

16.02.21 / “Любите себя”: Крисси Тейген честно показала шрамы от операций после потери ребенка

10.01.21 / В США нашли мёртвым бойскаута, сдавшего федералам своего отца – участника штурма Капитолия

01.07.20 / Мнение: Письмо: “Власть мертвеца”

23.11.20 / 3,5 года получил архитектор за «сопротивление с насилием» солдату-срочнику на воскресном марше

28.12.21 / Мнение: Скверная карма?

15.11.21 / На рынке РФ стартовали продажи обновленного Kia Ceed

28.10.20 / Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 режиссера Романа Виктюка

06.09.21 / Мнение: Бельмондо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика