Пастельные тона, колор-блок, джинсы палаццо: омолаживающие тренды на весну 2022 для женщин за 50

Женщины старше 45-50 лет обычно предпочитают создавать элегантные, женственные, классические образы. Но это вовсе не означает, что они не могут носить те вещи, которые в моде: их смело можно интегрировать в свой стиль одежды. Вот какие омолаживающие тренды можно выделить.

Пастельные тона

Одежда пастельных оттенков способна освежить любой, даже самый скучный образ. Останавливайте свой выбор на зеленом, розовом, оранжевом, синем, но в более или менее приглушенных и даже поблекших вариациях, чтобы сделать образ более трендовым. Не бойтесь сочетать одежду нескольких цветов в одном ансамбле. Только старайтесь комбинировать холодные оттенки с холодными, а теплые – с теплыми.

Колор-блок

Так называется техника, предполагающая комбинацию вещей разных оттенков. Чтобы знать, какие цвета с какими сочетаются наиболее гармонично, воспользуйтесь цветовой палитрой. Чтобы образ получился привлекательным, а не слишком вызывающим или безвкусным, берите за основу три цвета. Если больше, то будет слишком пестро.

Одежда из ателье

С возрастом очень важно найти свой стиль в одежде, уметь создавать уникальный и неповторимый образ. Когда вам за 50, то вы уже точно знаете, какие вещи вам подходят по фигуре, а какие нет, какие скрывают недостатки, а какие их подчеркивают. Вы знаете свои достоинства и недостатки в плане внешности. Так вот, всю эту информацию можно использовать не при выборе одежды в масс-маркете, а при пошиве изделий в ателье. Тогда вы будете точно уверены в том, что вещи сидят по фигуре.

Плюс минимальны шансы, что кто-то другой будет носить то же, что и вы. Вот к чему нужно стремиться и вот почему тренд индивидуального пошива так подходит зрелым женщинам.

Солнцезащитные очки с цветными линзами

Предстоящим летом этот аксессуар будет незаменим. Если вы ищете самую трендовую модель, то обратите внимание на очки с цветными линзами. Они точно сделают ваш образ более стильным, современным, самобытным. Очки с цветными линзами омолодят ваш лук, сделав вас лет на десять моложе. Обратите внимание на то, что многие знаменитости в зрелом возрасте практически не расстаются с данным аксессуаром. А все потому, что очки помогают скрыть морщинки возле глаз.

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Минимализм

Лучше немного сдержать себя в экспериментах со стилем, нежели переборщить и создать безвкусный образ. Это основное правило, которое нужно запомнить. Следуйте современному тренду минимализм – и вы точно не прогадаете.

Пополняйте гардероб базовыми вещами, которые прекрасно сочетаются между собой и составляют основу капсульного гардероба. Речь идет о брюках прямого кроя, рубашках, блейзерах и т. д.

Джинсы палаццо

Так называются брюки, узкие в талии и заметно расширяющиеся книзу. С помощью такого фасона можно скрыть недостатки своей фигуры. Например, полные бедра, ведь талия в таких джинсах предполагается завышенная. А это значит, что также вам удастся спрятать животик.

Если скомбинировать палаццо с туфлями на высокой платформе или на каблуке, то визуально можно будет казаться стройнее. Такие джинсы хорошо сочетаются с облегающими кофтами и с блейзерами.