Народный праздник Арины Капустницы: что нельзя делать 18 мая

ИСТОРИЯ

День Арины Капустницы – одно из важнейших событий в жизни восточных славян. Изначально в этот народный праздник было принято высаживать рассаду и начинать работы на огороде. Особое внимание уделялось капусте. Поэтому Арину называют не только Капустницей, но и Рассадницей или Лопатницей. Этот день своими корнями восходит к церкви, 18 мая по новому стилю отмечает День Ирины Македонской – раннехристианской святой великомученице. Только имя Ирина у славян прижилось как Арина.

ТРАДИЦИИ

Женщины 18 мая еще до восхода солнца начинали работать на грядках, чтобы успеть засеять капусту и другие культуры. Они при этом совершали тайный обряд для защиты растений от сглаза и порчи. В этом году благоприятная погода поспособствует жителям центральной России соблюсти старую традицию.

ЗАПРЕТЫ

Конечно, наши суеверные предски соблюдали ряд запретов в День Арины Капустницы. Славяне старались не сплетничать и жаловаться на проблемы. Считалось, что ситуация может лишь усугубиться. Одинокие девушки не должны были ходить в гости к вдовам и пожилым родственницам, чтобы самим не остаться без избранника.

ПРИМЕТЫ

Работая в огородах 18 мая, люди обращали внимание, как впитывается влага после поливания рассады. Быстро уходит – жди засухи летом, медленно – будут дожди. Молнии в небе говорили славянам о будущем богатом урожае капусты. А если птицы притихли, то погода испортится.