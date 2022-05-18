 

Le Monde – калининградский форпост РФ превратила в ядерный бастион

18.05.2022, 0:17, Разное
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Калининградская область, расположенная между Польшей и Литвой, стала ядерным бастионом РФ задолго до начала спецоперации на Украине, однако после 24 февраля в регион отправили новые вооружения, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Как пишет Le Monde, такое укрепление мощи и всё более антизападный курс РФ усилили чувство уязвимости соседних государств, поскольку в случае распространения конфликта российская армия может вывести из строя инфраструктуру НАТО и закрыть для сил альянса доступ к Балтийскому морю с юга.


AP

Калининградская область, расположенная между Польшей и Литвой, является российским анклавом в самом сердце НАТО. Как пишет Le Monde, регион, расположенный на берегу Балтийского моря и имеющий свободные ото льда круглый год порты, имеет стратегическое значение. Он был преобразован в военную крепость, предназначенную во время холодной войны для защиты СССР, а после 1991 года — для защиты России.

Как отмечают авторы материала, на протяжении многих лет Владимир Путин стремился развивать оборону РФ на её северном фланге, а потому именно в Калининград, где расположен штаб Балтийского флота, он и отправил истребители МиГ-31К, оснащённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они способны нести ядерные боеголовки и считаются одним из шести вооружений нового поколения, которые РФ имеет в своём распоряжении. Даже если их количество и эффективность до сих пор вызывают споры среди экспертов, они способны охладить пыл неприятеля. Российский лидер укрепил тем самым свой арсенал в регионе поблизости с территорией НАТО, за две недели до спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля.

Однако превращение российского анклава в ядерный бастион началось после присоединения Крыма в 2014 году. Развёртывание в 2016 году ядерных ракет «Искандер» для замены оперативно-тактических баллистических ракет «Точка» тогда было ответом на увеличение сил альянса в странах Балтии. Затем появились СА-21, система противовоздушной и противоракетной обороны, а потом и береговой ракетный комплекс «Бастион». Его дополнила батарея береговой ракетной защиты «Редут». Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части балтийского региона.

Как заключают авторы статьи, укрепление мощи и всё более антизападный курс РФ усилили чувство уязвимости соседних государств. В случае распространения конфликта войска, базирующиеся в Калининграде, могут войти в состав передовых сил ПВО РФ и вывести из строя инфраструктуру НАТО, в том числе базу ПРО, базирующуюся в Польше. Если они это сделают, доступ к Балтийскому морю с юга будет для сил Североатлантического альянса просто закрыт.

 



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