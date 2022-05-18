 

МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России

18.05.2022, 0:05, Новости дня
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В ближайшее время МВФ не собирается озвучивать позицию относительно идеи конфискации золотовалютных резервов России, сообщила первый замглавы фонда Гита Гопинат.

Гопинат сообщила, что в МВФ «обсуждают любую стратегию», которая повлечет «последствия для всей международной монетарной системы». Фонд намерен «внимательно изучать» этот вопрос, но пока рано говорить о скором принятии МВФ решения насчет российских активов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Само издание считает, что конфискация обернется крахом международной системы политической экономии. Указывается, что одна только заморозка средств уже вызвала обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с западными странами.

Напомним, как сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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