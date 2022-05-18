 

Оттава решила запретить Путину въезд в Канаду

18.05.2022, 0:05, Новости дня
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Канада запретит въезд в страну примерно 1 тыс. россиян, включая президента РФ Владимира Путина, сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.

Мендичино заявил, что его страна «поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина». Канада собирается «призвать Россию к ответу за ее преступления». В связи с этим канадские власти «объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения». Мендичино уточнил, что эти лица уже входят в санкционные списки, но «теперь им будет отказано во въезде» в Канаду. Он обещал, что Оттава «продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту», передает ТАСС.

В Сенат Канады во вторник внесли законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина и ряда других лиц. Согласно канадскому законодательству, кабмин не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой планируется внести поправки в так называемый «Закон об иммиграции и защите беженцев», передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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