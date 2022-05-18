 

Австрия запретила Украине вербовать наемников на интернет-ресурсах посольства

18.05.2022, 0:05, Новости дня
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МИД Австрии вынудил украинское посольство удалить с интернет-ресурсов диппредставительства вербовочные призывы к наемникам, сообщил глава министерства Александр Шалленберг.

Министр дал ответ на парламентский запрос Австрийской партии свободы. Он подтвердил, что украинское посольство в Вене в марте пыталось «посредством своей страницы в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской) вербовать австрийских наемников для участия в боевых действиях против россиян». Австрия указала украинской стороне, что такие действия «нарушают австрийское законодательство». В результате вербовочные призывы были удалены с интернет-ресурсов посольства. При этом никто из сотрудников, обладающих дипиммунитетом, не понес наказания.

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что прекратить незаконные действия украинской дипмиссии удалось «в результате оперативного вмешательства посольства РФ и заявленного» российской стороной «решительного протеста МИД Австрии», пишет «Российская газета».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что украинские посольства в разных странах заняты вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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