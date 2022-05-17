Представлены специальные повязки для лечения диабетических язв

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17.05.2022, 23:59, Разное
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Недавно в зарубежном научном журнале Plasma Processes and Polymers была опубликована статья с подробным описанием новых биодеградируемых пленок, которые помогут справиться с диабетическим язвами. Разработка принадлежит экспертам из Новосибирска.

Сахарный диабет становится все более распространенным заболеванием. При данной патологии поджелудочная железа перестает нормально вырабатывать инсулин, от которого зависит метаболизм глюкозы в крови человека. Это вызывает множество проблем, включая медленное заживление ран.

У диабетиков на месте ран часто возникают язвы, через которые в кровь может попасть инфекция. Эксперты предложили использовать биодеградируемые пленки, созданные с помощью метода плазменной обработки поликапролактона. Они помогают снизить риск заражения и увеличивают скорость заживления ран.



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