Представлены специальные повязки для лечения диабетических язв

Недавно в зарубежном научном журнале Plasma Processes and Polymers была опубликована статья с подробным описанием новых биодеградируемых пленок, которые помогут справиться с диабетическим язвами. Разработка принадлежит экспертам из Новосибирска.

Сахарный диабет становится все более распространенным заболеванием. При данной патологии поджелудочная железа перестает нормально вырабатывать инсулин, от которого зависит метаболизм глюкозы в крови человека. Это вызывает множество проблем, включая медленное заживление ран.

У диабетиков на месте ран часто возникают язвы, через которые в кровь может попасть инфекция. Эксперты предложили использовать биодеградируемые пленки, созданные с помощью метода плазменной обработки поликапролактона. Они помогают снизить риск заражения и увеличивают скорость заживления ран.