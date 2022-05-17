Мнение: Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне с Россией
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Из свежих заявлений Лаврова.
Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне с Россией
НАТО уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на восток
Москва посмотрит, какая территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, исходя из этого и будет делать выводы
Украина никому не нужна, Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне с Россией;
Украина не является самостоятельной, даже если в Киеве так думают;
Наши приоритеты не антизападные, они в пользу ускоренного развития с теми странами, которые уважают принципы и уставы ООН;
Российские дипломаты, вернувшиеся из недружественных стран, сейчас трудоустраиваются на других направлениях;
Россия после высылки своих дипломатов с Запада увеличит состав дипломатических миссий в Африке и Азии, переформатирует центральный аппарат МИД;
Германия с приходом Шольца утратила последние признаки самостоятельности;
У России есть данные, что украинских переговорщиков «ведут» Вашингтон и Лондон.
https://t.me/boris_rozhin/48964
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Источник: Colonel Cassad
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