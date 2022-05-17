Небрежный пучок, двойная «рыбная» коса и другие стильные прически для комфорта в жаркое время года

В солнечные летние дни нам хочется выбрать такую прическу, которая была бы одновременно и комфортной, и стильной. В теплые летние дни желательно, чтобы на голове не было ничего лишнего, поэтому волосы лучше собрать. Для такой погоды идеально подходят косы, пучки и хвосты. Их можно создавать в разном стиле. В статье мы приведем модные прически для комфорта в жаркое время года.

“Пузырьковая” коса

Эта прическа идеально подходит для длинных прядей. Соберите волосы в низкий хвост, а затем закрепляйте их через каждые 5 см резинками или лентами. Возьмите каждый “пузырь” и потяните его в стороны, чтобы коса выглядела более объемной.

Двойная “рыбная” коса

Разделите волосы пополам. Затем возьмите одну из половинок. Разделите ее еще на 2 части. Начните создавать одну из кос.

Берите по тоненькой пряди поочередно с одной и другой стороны. Последовательно вплетайте их, меняя местами. Правую прядь отправляйте налево, а левую – направо.

Повторите эти шаги с другой половиной волос и заплетите вторую косу.

Небрежный пучок

Это повседневный стиль подходит для создания женственного и беззаботного образа. Зачешите все волосы назад и сделайте высокий конский хвост, оставляя несколько прядей около лица свободными.

Сверните волосы из конского хвоста таким образом, чтобы у вас получился небрежный пучок. Закрепите его, а затем расположите свободные пряди по бокам лица.

Низкий хвост

Разделите волосы пополам, создавая прямой пробор. Затем закрепите их в низком хвостике. Чтобы завершить образ, вы можете создать легкие волны с помощью плойки.

“Космический” пучок

Эта прическа для длинных волос стала очень популярной в этом году. Разделите шевелюру пополам и создайте два высоких хвостика.

Сверните каждый хвостик и создайте 2 пучка на одной высоте. Вы можете оставить тонкие пряди волос по бокам лица, чтобы обрамить его.

Высокий пучок

Возьмите все свои волосы и зачешите их назад, оставляя свободной только челку и пряди по бокам.

Закрепите конский хвост на макушке, а затем скрутите волосы, чтобы создать пучок, и закрепите заколками.

Конский хвост

Конский хвост – одна из самых популярных летних причесок для длинных волос. Она открывает лицо и шею. Чтобы добиться гламурного эффекта, вы можете создать волны на хвосте с помощью щипцов, а затем закрепить их спреем.

Заключение

Эти прически помогут вам лучше перенести летнюю жару. Они комфортны и удобны, но при этом красивы. Собранные волосы не будут мешать вам и создавать лишний перегрев.