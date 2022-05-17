Брюки палаццо: как с их помощью оптически вытянуть ноги, подчеркнуть бедра и не только

История моды циклична. Ключевой предмет одежды этого весенне-летнего сезона – широкие брюки, которые были популярны много лет назад. Важно знать, как составить самые выигрышные комплекты. Это нужно для того, чтобы широкие штанины максимально подчеркивали достоинства фигуры и скрывали ее недостатки.

Как выглядят настоящие штаны палаццо

Во-первых, давайте проясним: широкими брюками называются те, у которых есть расширяющаяся штанина от линии бедра. Они могут быть длинными или укороченными (кюлоты). Это любимый тип одежды многих женщин для весенне-летнего периода. Конечно, их не следует игнорировать и при создании зимних комплектов, поскольку помимо мягких ниспадающих тканей для их пошива используют и более жесткие варианты, например джинсовую ткань.

Брюки палаццо отлично корректируют фигуру, при этом это актуально для всех типов фигур. Но при этом важно понимать, что именно нужно скрыть, а что – подчеркнуть.

Чтобы оптически удлинить ноги

Женщинам невысокого роста рекомендуется выбирать модели с высокой талией. В первую очередь это касается вариантов, которые обычно имеют пуговицы на талии или пояс. Такие брюки могут визуально удлинить ноги на несколько сантиметров. Вместе с ними рекомендуется надевать высокие каблуки, причем делать это так, чтобы были видны только нос и набойка.

Кюлоты больше подходят для высоких девушек, но, если вы девушка невысокого роста и хотите создать романтичный образ, можете сочетать такие брюки с высокими каблуками, чтобы визуально удлинить ноги.

Чтобы подчеркнуть бедра

Если вы хотите сделать акцент на бедрах, а не на талии, нет ничего проще, брюки палаццо идеально для этого подойдут. В этом лучше также лучше воспользоваться эффектом удлинения ног с помощью высокого каблука, а в качестве верха выбирать укороченные топы.

Брюки палаццо, несомненно, могут делать ноги визуально толще, но и девушкам с пышными бедрами такая модель однозначно подойдет. Но в этом случае нельзя забывать о небольших хитростях. Преобладание крупных, высококонтрастных узоров, светлых тонов усиливает ненужных эффект полноты, в то время как мелкие узоры на контрасте с одноцветным, темным фоном делают бедра визуально гораздо меньше. Хороший вариант – брюки палаццо в длинную полоску, которые оптически еще больше вытягивают фигуру. А вот квадратов на штанах лучше избегать.

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С чем носить широкие брюки

В настоящее время в тренде однотонные брючные костюмы, в том числе и в комбинации с брюками палаццо. Монохромный комплект визуально вытягивает фигуру, будто скользит по ней и в то же время очень элегантно выглядит. Такие комплекты подходят и для офисной работы, и для романтического свидания. Однако многое зависит от того, что вы комбинируете с блейзером.

Если у вас крепкое телосложение, лучший выбор для широких брюк — это узкие приталенные футболки, рубашки или короткие топы. Подходят модели, которые заканчиваются там, где начинается талия ваших брюк, или чуть выше, чтобы было видно тело.

Что касается цвет, то оттенок верха желательно выбирать максимально близкий к цвету брюк. Данное правило актуально и в том случае, если вместо блейзера вы будете надевать куртку. В последнем случае выберите форму, плавно повторяющую линии тела, длиной до линии бедер, возможно, чуть ниже. Возможен и противоположный вариант — мягко ниспадающая куртка оверсайз.

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Свободные блейзеры оверсайз в сочетании с брюками палаццо, как правило, подходят высоким худощавым девушкам. Однако это не типичная комбинация, она скорей исключение из правил, чем тренд, которому стоит следовать. Поэтому лучше все же выбирать короткие пиджаки.

Для более неформальной обстановки подойдет джинсовая или мотоциклетная куртка или куртка-бомбер, которые прекрасно уравновешивают широкий низ.

Кардиганы, как и блейзеры, можно выбирать любой длины. Модели макси, практически в пол, могут отлично вытянуть фигуру, но в этом случае, конечно же, под низ лучше надеть короткую футболку.

Какой должна быть длина брюк

В случае с палаццо, т. е. априори длинными, широкими брюками, стоит следовать лишь одному правилу — их длина должна быть комфортной. Если брюки будут слишком длинными, то это будет непрактично, вы будете постоянно на них наступать, края будут пачкаться и стираться. Поэтому оптимальный вариант – до пяток. Но, какой бы вариант вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что ваши брюки будут в моде.