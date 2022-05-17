 

США не увидели смысла в переговорах Лаврова и Блинкена

17.05.2022, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон не считает, что переговоры руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена сейчас были бы конструктивными, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайса спросили, не хочет ли Блинкен провести переговоры с российским коллегой. Последний раз они разговаривали 12 февраля. Как сообщил Прайс, Москва «не дает оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», передает РИА «Новости».

Прайс сказал, что американская сторона была бы «готова взять в руки телефон, если бы разговор вел к конструктивным результатам». В Госдепе считают, что в нынешних обстоятельствах на них рассчитывать не приходится. По его словам, каналы связи сохраняются, но «существенно ограничены» из-за сложностей с работой дипмиссий.

Напомним, министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны РФ заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.20 / Гривна подешевела к евро и доллару

31.08.20 / В Портленде на фоне беспорядков погиб один человек

15.11.21 / Парламентская ВСК подтвердила существование спецоперации по задержанию вагнеровцев и назвала ее сценарии

26.05.21 / США возвращаются к роли посредника — ARD о поездке Блинкена на Ближний Восток

20.10.20 / Иверскому монастырю вернули украденный подарок Путина

13.02.22 / За сутки выздоровело от COVID-19 в три раза меньше украинцев, чем заболело

20.12.21 / Украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою

10.10.21 / Эксперт опровергает необходимость выключения GPS для предотвращения слежки

23.11.21 / Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через интернет

15.05.21 / Slavia прокомментировала слухи об изменах Dzidzio

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика