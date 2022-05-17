США не увидели смысла в переговорах Лаврова и Блинкена

Вашингтон не считает, что переговоры руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена сейчас были бы конструктивными, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайса спросили, не хочет ли Блинкен провести переговоры с российским коллегой. Последний раз они разговаривали 12 февраля. Как сообщил Прайс, Москва «не дает оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», передает РИА «Новости».

Прайс сказал, что американская сторона была бы «готова взять в руки телефон, если бы разговор вел к конструктивным результатам». В Госдепе считают, что в нынешних обстоятельствах на них рассчитывать не приходится. По его словам, каналы связи сохраняются, но «существенно ограничены» из-за сложностей с работой дипмиссий.

Напомним, министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны РФ заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.

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