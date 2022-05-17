 

Турция потребовала от НАТО и США разрешить ей пользоваться С-400

17.05.2022, 22:42, Новости дня
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Анкара выдвинула ряд требований, которые должны быть выполнены, чтобы получить согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщили источники.

Источники Bloomberg заявили, что «Турция хочет быть вновь включенной в программу новейших самолетов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у РФ системы противоракетной обороны С-400». Кроме того, «Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400». Также у Анкары есть запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных, передает РИА «Новости».

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс при этом заявил: «Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов».

Напомним, Финляндия и Швеция собираются подать заявку на вступление в НАТО. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. СМИ утверждают, что Турцию могут исключить из НАТО за такую позицию. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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