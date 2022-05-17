Стало известно, как легко справиться с тягой к жирной пище

Эксперты из Университета Вашингтона рассказали как избавиться от тяги к вредной жирной пище. По их мнению, необходимо уделять время физическим нагрузкам. Например, пробежка поможет умерить аппетит и укрепит здоровье.

Ни для кого не секрет, что тяга к жирной пище возникает чаще всего у людей, которые стараются ограничить себя в питании. Эксперименты продемонстрировали, что лабораторные грызуны после интенсивных тренировок не только сбрасывали вес, но и не передали. Аппетит подавался в связи с изменением гормонального фона.

Ожирение считается крайне распространенной проблемой во всем мире. Только в США более половины всего населения страдает от лишнего веса.