 

Стало известно, как легко справиться с тягой к жирной пище

17.05.2022, 22:38, Разное
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Эксперты из Университета Вашингтона рассказали как избавиться от тяги к вредной жирной пище. По их мнению, необходимо уделять время физическим нагрузкам. Например, пробежка поможет умерить аппетит и укрепит здоровье.

Ни для кого не секрет, что тяга к жирной пище возникает чаще всего у людей, которые стараются ограничить себя в питании. Эксперименты продемонстрировали, что лабораторные грызуны после интенсивных тренировок не только сбрасывали вес, но и не передали. Аппетит подавался в связи с изменением гормонального фона.

Ожирение считается крайне распространенной проблемой во всем мире. Только в США более половины всего населения страдает от лишнего веса.



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