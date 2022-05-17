Мнение: О «прогибе» Европы… Все начинают платить России в рублях?

Две новости на тему оплаты европейцами поставок российского газа пришли сегодня. Обе «хорошие». Во-первых, Еврокомисия выпустила разъяснение, как теперь платить «Газпрому» по новой «схеме Путина», подразумевающей перевод оплаты с евро и долларов на рубли. И во-вторых, один из крупнейших покупателей российского «голубого топлива», итальянский Eni, наконец-то сломался. И открыл рублёвый счёт в «Газпромбанке».

До того подобными делами, причём с оглядкой, промышляли только небольшие компании из восточноевропейских стран. А тут — гигант!

И это — #победа?

Начнём со второй новости.

Крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni начала процесс открытия счетов в Газпромбанке в связи с приближением сроков оплаты поставок газа. Об этом сообщается на её сайте. Мера принята «из предосторожности», подчеркнули в компании.

«Это [решение] принято после одностороннего запроса «Газпром экспорта» о внесении поправок в существующие контракты между сторонами в соответствии с новой процедурой оплаты газа, которую утвердила Российская Федерация. Хотя Eni и отвергла эти поправки, компания планирует временно открыть два счёта, не нарушая свои права по контрактам, которые всё ещё предусматривают оплату в евро», — говорится в заявлении.

По факту Eni открыла в Газпромбанке ровно те два счёта типа «К» — один в евро, другой в рублях, — которые предусмотрены «схемой Путина». Решение принято «с соблюдением существующих международных санкций», тем не менее, подчёркивают в компании.

Так ли это?

Ранее Еврокомиссия обновила своё «руководство по санкциям». В новой версии она сообщила, что санкции ЕС не мешают компаниям открывать счета в определённых банках. Иакже в документе говорится, что компании могут платить за российский газ — при условии, что они делают это в валюте, согласованной в их существующих контрактах, и объявляют сделку завершённой после оплаты именно этой валютой. Компании должны сделать «чёткое заявление» о том, что, когда они платят в #евро или долларах, они считают свои обязательства по существующим контрактам выполненными, говорится в руководстве Комиссии. При этом «платежи в валюте контракта окончательно освобождают экономического оператора от платёжных обязательств по этим контрактам без каких-либо дальнейших действий с его стороны в отношении платежа», — говорится в сообщении.

Это ключевой момент. Напомним, что в указе президента РФ Владимира Путина говорилось иное: сделка будет считаться завершённой только после конвертации иностранной валюты в рубли. Для чего, собственно, компаниям и требуется два банковских счета — по одному для валюты контракта и для рублей.

По мнению Еврокомиссии, прекращая свои обязательства после внесения евро или долларов, компания может избежать участия в сделках с российским Центральным банком, который находится под санкциями ЕС, но тем не менее мог быть вовлечён в конвертацию инвалюты в рубли. Но истинная причина всё же другая.

Хотя формально валютный счёт открывается в «Газпромбанке», не находящимся под санкциями, чисто физически эти деньги всё равно остаются под контролем иностранного банка-контрагента. Для ГПб это Bank GPB International S.A., Luxembourg, по евро. И это означает, что валюта при желании европейского регулятора может быть «заморожена» в рамках очередного пакета санкций. При этом, несмотря на такую «заморозку», европейский покупатель газа будет считаться выполнившим свои контрактные организации перед «Газпромом». А то, что продавец вместо валюты за газ получит шиш с маслом — его проблема и его #риск.

Рублёвая «схема Путина», по которой покупатель остаётся ответственным за платёж до момента его конвертации в рубли и, соответственно, вывода из-под европейской юрисдикции, призвана этот риск исключить. Но, естественно, в ЕС это всё прекрасно понимают. И, вероятно, готовят в рамках очередного пакета санкций введение контроля над экспортной выручкой «Газпрома». По какой-нибудь схеме «газ в обмен на продовольствие и лекарства». То есть, средства с «замороженных» счетов Газпромбанка можно будет потратить под контролем ЕК только на покупку гуманитарных товаров для России — строго по списку.

Ну и, собственно, к схеме Путина. Пока ЕС сопротивляется ей вполне успешно. Вероятно, и Eni, даже открыв рублёвый счёт, будет придерживаться рекомендаций Еврокомиссии, выпуская заявление об исполнении обязательств сразу по зачислении валютных платежей на счёт «Газпрома» в евро и отказываясь нести ответственность за их конвертацию в рубли.

То есть, европейские санкции продолжат работать и риски сохранятся, но в Кремле попытаются выдать это за победу. Таков план, верно?

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