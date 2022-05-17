Мнение: Темный эльф, страшная Россия рядом

Продолжая изучать тг-каналы самых отмороженных наших “зет-патриотов”, наткнулся вот на это, абсолютно феерическое видео.

Это Сергей Мардан, в миру Ключенков, бывший некогда вполне мирным и малопримечательным редактором какой-то газеты типа “Вечерней Москвы”. Человек участвует в ток-шоу на Первом канале (как он позиционирует сам себя – “главный телеканал страны”). И что делает Мардан? Называя вещи своими именами – он призывает к государственному терроризму. Встречая при этом вполне благожелательную реакцию ведущего. “Враги Советской власти, где бы они ни жили, боялись, что они заработают свой ледоруб… Товарищ Сталин проводил красные линии там, где хотел… То же самое ощущение должно появиться у любого латвийского политика: у министра внутренних дел, у начальника полиции Риги – у кого угодно… Каждый из них должен понимать, что “страшная Россия рядом” – это правда страшно”.

При этом особо впечатляет контраст между киллерским, кровожадным смыслом произносимых слов – и тем, кто их произносит: такой чистенький очкарик, в белой рубашечке, тоненьким голоском, с таким типично “хорошим лицом”. Думаю, именно этим Ключенков приглянулся режиму: он сам по себе, чисто внешне, отлично годится для того, чтобы “троллить хорошелицых”. Большинство-то “экспертов”, включая ведущих – всегда на всех телеканалах сойдут за орков, даже сам Захар Прилепин; а Ключенков – почти эльф, и очочки такие трогательные…

Тем мощнее эффект. А вообще, конечно, волосы дыбом не от того, что конкретный Ключенков сошел с ума (с кем не бывает, у нас полстраны сумасшедших) – а оттого, что призывы к гостеррору в соседних государствах (с которыми мы не находимся в состоянии войны) у нас показывают на госканалах и ЭТО МЕЙНСТРИМ.