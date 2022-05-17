Мнение: Письмо: “Благоговение перед водным сектором”

Начнем сегодня тему имиджа.

Мне на протяжении года много писем приходили про поиски имиджа с ссылками на фотографии.

Но я тему имиджа долго не разбирала, потому что намеревалась сначала показать всем общую систему в книге, чтобы все стало понятней.

Книга пока не дописана, к сожалению, только две фундаментальные части из четырех.

Кое-что важное из написанного, коротко, я хочу показать вам на курсе по имиджу, который будет в начале июня.

На этом курсе постараюсь научить определять тип имиджа.

А в блоге в ближайшие дни будем говорить о том, зачем это нужно, и разбирать письма про имидж.

Тем, кто писал такие письма раньше и напрасно ждал публикации, предлагаю их повторить. Опубликовать смогу только малую часть, но может быть вам повезет.

Пока одно из последних писем про имидж разберу.

daria_irk

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь, Вы найдёте мое письмо подходящим для разбора. Мне 19 лет, я студентка медицинского вуза, очень хочу найти свой имидж, но, мне кажется, я допускаю ошибки, которые портят весь образ.

(Друзья, правильная постановка задачи – не “найти свой имидж”, а “сделать хороший имидж”. Для этого нужно определить тип, самый близкий к своей конституции, и сделать весь имидж в одном ключе. Тогда каждая ваша черта станет уместной, органичной и красивой. А когда вы “ищете имидж” вы создаете видимость для себя, что все уже есть и менять ничего не нужно, нужно просто “найти”, приглядевшись, по сути – выдумать, то есть создать иллюзию)

Я думаю, что я Д: у меня мощная челюсть, большой нос с горбинкой, яркие широкие брови. На тех фото, где я пыталась сделать мягкий женственный образ, эффект получался противоположный – черты лица становились слишком крупными и даже какими-то гипертрофированными.

https://ic.pics.livejournal.com/daria_irk/90408811/617/617_900.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/daria_irk/90408811/2480/2480_900.jpg

После того, как я нашла Ваш блог, я увидела, что это ничто иное, как попытка натянуть на себя шкуру С-типа. Я попыталась более не скрывать свою диагональ, как раньше, локонами и кудрями.

https://ic.pics.livejournal.com/daria_irk/90408811/1126/1126_900.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/daria_irk/90408811/964/964_900.jpg

(Фото автора не соответствуют задаче. На первых двух виден ее нос, а на всех остальных она будет снимать себя строго в фас. Поэтому про конституцию поговорим в конце. А сначала давайте разберем, что мы видим на этих не особо корректных фото. Черты у автора довольно крупные, но нос не крупней глаз. Большие глаза с яркими бровями делают в ее лице больше вертикали, чем горизонтали. Когда оцениваете, сколько вертикали, смотрите на все черты, а не только на нос. Еще мы видим, что на первых двух фото у автора неподходящие прически и одежда, а двух вторых она похожа на строгую серую мышь. Вот так скучно и серо в строгой одежде с зализанной прической выглядят именно С-типы. К тому же автор как многие люди путает строгость и блеклость, сдержанность и неухоженность. Строгость должна быть яркой, сдержанность должна быть очень аккуратной. Д-образ может быть блестящим, даже гламурным. Совсем не надо превращаться в махнувшую на себя тетку. Но это все – в принципе, потому что к Д автор не имеет отношения)

Затем, определив себя как земной сектор, я сделала короткую стрижку, начала носить другую одежду (без рюш, бантиков, более лаконичную). Сейчас я выгляжу вот так:

https://ic.pics.livejournal.com/daria_irk/90408811/1997/1997_900.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/daria_irk/90408811/2180/2180_900.jpg

(Здесь мы уже видим ближайший тип автора, хотя и не видим в профиль носа. Но такие большие прозрачные глаза-озера холодного цвета, такой нежный и округлый овал лица, такая белая кожа и пепельные волосы – это водный сектор. Скорее всего Вода. Даже если нос немного великоват для Воды, когда фото в профиль, вертикали в лице все равно мало. И жесткости почти ноль. Автору не идут кудри и теплые цвета одежды, потому что это декорация воздушного, горячего типа, и холодные типы становятся от этого похожими на сборную солянку. Воде нужны светло-голубые, белые, светло-розовые, акварельных оттенков ткани, легкие, простые, без пестроты и тяжелой фактуры, иначе Вода будет выглядеть так, будто надела вещи своей бабушки из пыльного сундука. То же касается яркой косметики, которой у автора к счастью нет. Помните, я рассказывала, что Вода от неправильного имиджа выглядит грязно и неопрятно? Кодовое слово для имиджа Воды “чистота” )

Сейчас я отношу себя к огненному сектору (в основном из-за бровей), но не знаю, можно ли сделать, например, Молнию, ведь на Лидию Вертинскую я совсем не похожа. Стиля огненного сектора в одежде у меня нет, ношу водолазки с чёрными брюками и успокаиваю себя тем, что из-под белого халата отсутствие образа не видно. И я не знаю, возможна ли независимость и сила огненного типа в характере и поведении, если единственное моё достижение в жизни на данный момент – это пятёрки в зачётке.

https://ic.pics.livejournal.com/daria_irk/90408811/2563/2563_600.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/daria_irk/90408811/2911/2911_800.jpg

(Здесь можно видеть, насколько лицо автора теряется от лохматой прически, челки и старомодной унылой одежды. Кожа выглядит не чистой и прозрачной, а грязной, красивые глаза теряются. Еще показательно, что автор пытается сделать то Землю, то Огонь, но понимает эти типы наоборот)

Помимо изучения Вашей системы типов, я занимаюсь спортом и правильным питанием, но стать именно привлекательной мне так и не удаётся. Для парней я и вовсе невидимка, или, в лучшем случае, ЖДД. Я испытываю по меньшей мере благоговение перед водным сектором, и, наверное, за эту зависть и жадность стихия огня мне мстит. Но я просто не могу не любоваться людьми с конституцией Воды или Росы, особенно девушками, чья красота такая лёгкая, лучистая, изящная. Корона так и шепчет мне: «Зааай, да какой ты Д-тип? Вон, у тебя глаза большие, ты такая очаровательная птичка, а нос — это у тебя такой клювик. Ты вообще Роса, если ракурс фото правильный подобрать (в темноте и после фотошопа)».

(Нос она и правда спрятала на фото, но линия глаз все равно длинней носа, поэтому горизонталь побеждает вертикаль. Для Огня у нее нет совсем ничего, ни жесткости, ни тепла. Огонь это горячий и зрелый тип, а здесь у нас юная девочка. Ей надо отделить голос разума от короны. Не надо слушать, что вы очаровательны, не надо себя нахваливать и заниматься самопиаром, это очень вредно. Надо привести в порядок волосы, кожу, добиться в облике чистоты и свежести, и в одежде, и в мимике, и в мыслях, прямо по Чехову. Друзья, какое поведение идет девушкам типа Воды? И почему автор в последнем абзаце в размышлениях о себе совсем не похожа на Воду?)

Спасибо Вам за всё, что Вы делаете! Ваш блог изменил мою жизнь!