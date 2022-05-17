Мнение: Цифры с “Азовстали”
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Цифры с "Азовстали"
Сладков по цифрам с "Азовстали".
1. Всего свыше 2500 человек там было на момент начала сдачи.
2. Из них "Азова" 804 человека.
3. Из общего числа 404 раненых, из них 55 тяжелых.
4. Свыше 200 трупов в замороженном состоянии.
5. Трое наших пленных (1 офицер, 2 солдата)
Видео тут https://t.me/boris_rozhin/49000
По данным МО РФ вчера сдалось 265 человек, из них 55 раненых. Раненые все в Новоазовске. Остальные в Еленовской колонии.
Ниже, кадры "спецоперации Зеленского" по сдаче в плен.
Видео вчерашней сдачи:
https://t.me/boris_rozhin/48999
https://t.me/boris_rozhin/48992
https://t.me/boris_rozhin/48977
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Источник: Colonel Cassad
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