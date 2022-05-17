 

Мнение: Цифры с “Азовстали”

17.05.2022, 22:20, Разное
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Цифры с "Азовстали"

Сладков по цифрам с "Азовстали".

1. Всего свыше 2500 человек там было на момент начала сдачи.
2. Из них "Азова" 804 человека.
3. Из общего числа 404 раненых, из них 55 тяжелых.
4. Свыше 200 трупов в замороженном состоянии.
5. Трое наших пленных (1 офицер, 2 солдата)

Видео тут https://t.me/boris_rozhin/49000

По данным МО РФ вчера сдалось 265 человек, из них 55 раненых. Раненые все в Новоазовске. Остальные в Еленовской колонии.

Ниже, кадры "спецоперации Зеленского" по сдаче в плен.

Видео вчерашней сдачи:

https://t.me/boris_rozhin/48999
https://t.me/boris_rozhin/48992
https://t.me/boris_rozhin/48977

Источник: Colonel Cassad



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