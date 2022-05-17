Оставь меня в покое! – Личное мнение

Самые интересные события происходят сейчас в американском суде. Нетфликс? Новый сезон про Луну на Эппл Тиви?

Нет, лично я наблюдаю за судом с Джонни Деппом и Эмбер Хёрд!



Не мои какашки, не мои. Верь мне. Фото: Соцсети

Показания начала давать Эмбер и с ходу заявила, что какашки в постели Деппа были не её.

Выкуси, Джонни: не моё говно! Не моё.

С говном в постели вообще замечательная история. Депп, а за ним и охранник семьи под присягой, рассказали, что в день рождения актёра жена устроила ему сюрприз — оставила в постели свои какашки.

Не знаю, в чём тут подарочек, даже не спрашивайте. Просыпается Вилли Вонка, а вокруг — шоколадная фабрика прямо.

Так вот, Эмбер теперь клянётся, что нагадила не она, а собака Деппа.

Лично мне в это проще поверить. Собака может. Эмбер Хёрд, старательно делающую сюрприз, мне представить сложнее, хотя воображением я и не обделена.

«Я хочу жить дальше, у меня есть ребёнок. Хочу двигаться дальше. Хочу, чтобы Джонни тоже двигался дальше. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое», — высказала все свои хотелки Эмбер Хёрд.

Перевести на русский? Переведу.

Я тебе засрала карьеру. Я тебя обвинила в насилии. Я отжала у тебя денег. А теперь я — мамочка, и хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Отлезь, короче! Чо пристал?

Интересный момент: оказывается, что Эмбер не отдала 3,5 депповских миллиона на благотворительность, хотя и обещала сделать это.

А вы какой сериал смотрите?

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