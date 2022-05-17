Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Сумах

Вооруженные силы Украины заминировали в Сумах автомобильный мост над железнодорожными путями, планировав его взорвать, чтобы потом обвинить в этом российские войска, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковской над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск», – передает ТАСС слова Мизинцева.

Также сообщается, что боевики батальона «Донбасс» разместили тяжелое вооружение в жилом доме в населенном пункте Славянск на территории ДНР. Мирные жители из здания эвакуированы не были.

«Вооруженные формирования батальона «Донбасс» в жилом доме № 10 по улице Генерала Лозановича в Славянске Донецкой Народной Республики оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов», – сказал Мизинцев.

Ранее сообщалось, что боевики из украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) оборудовали огневые позиции на территории церкви Похвалы Богоматери в Днепропетровской области.

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