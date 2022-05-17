Молодые ученые смогут получить один млн рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап»

Началась вторая волны отбора конкурса «Студенческого стартап», участники которого смогут получить 1 млн рублей на реализацию собственного стартапа, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

«Мы видим, что молодые ученые и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. При отборе победителей особое внимание будет уделено стартап-проектам по критически важным для страны направлениям: это микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные суверенные технологические системы. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов. В результате будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит 1 млн рублей», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Подать заявку на участие можно до 30 июня. Сам конкурс пройдет с 5 по 20 июля в Севастополе. Вице-премьер напомнил, что конкурс реализуется в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он был разработан на основе одноименной стратегической инициативы, утверждённой Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. В феврале стартовала первая волна конкурса. Заявки подали 2,3 тыс. студентов из 78 регионов России.

Программа первого дня федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» включала приветственное выступление первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, выступления заместителя руководителя администрации президента РФ – пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

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