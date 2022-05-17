Сахарный завод попал под украинский обстрел в Курской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Под минометный обстрел со стороны Украины попала территория сахарного завода на окраине поселка Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что в результате украинского обстрела «пострадавших нет», а «огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных».
Напомним, сообщалось, что появилась информация об обстреле пограничного пункта в Теткино. До этого приграничное село Алексеевка в Курской области подверглось обстрелу из крупнокалиберного оружия, было повреждено здание школы.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет