 

Сахарный завод попал под украинский обстрел в Курской области

17.05.2022, 21:51, Новости дня
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Под минометный обстрел со стороны Украины попала территория сахарного завода на окраине поселка Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Старовойт сообщил в Telegram, что в результате украинского обстрела «пострадавших нет», а «огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных».

Напомним, сообщалось, что появилась информация об обстреле пограничного пункта в Теткино. До этого приграничное село Алексеевка в Курской области подверглось обстрелу из крупнокалиберного оружия, было повреждено здание школы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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