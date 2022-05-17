 

У троллейбуса на ходу отлетело колесо: видео из Екатеринбурга

17.05.2022, 21:43, Разное
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Во время движения по оживленной дороге при повороте у троллейбуса внезапно взорвалось и отлетело заднее левое колесо. Видео с произошедшим вскоре появилось в местном телеграм-канале “Инцидент Екатеринбург”. Известно, что троллейбус выполнял регулярный рейс и в его салоне находились люди, но они не пострадали, как и все остальные участники дорожного движения, оказавшиеся поблизости.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на слова начальника службы пассажирских перевозок Андрей Ившина, ЧП можно объяснить “усталостью металла” – со временем связующие элементы теряют свои свойства и просто не выдерживают. В ГИБДД инцидент квалифицировали как неполадки с транспортным средством – считать ДТП это нельзя, к тому же, в результате никто не пострадал.



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