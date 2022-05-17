 

Бывшему полковнику Захарченко дали 16 лет колонии

17.05.2022, 21:43, Разное
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Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам тюрьмы. В этот срок включили годы, на которые экс-главу управления “Т” осудили ранее. Об этом сообщает телеканал “360”.

Помимо этого, суд обязал обвиняемого выплатить дополнительно штраф в 500 млн рублей. Как отмечает “Царьград”, суд признал Захарченко виновным в получении взяток на протяжении 10 лет от ОПГ. По данным следствия, общая сумма взяток составила 1,4 млрд рублей.



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