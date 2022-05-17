Бывшему полковнику Захарченко дали 16 лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам тюрьмы. В этот срок включили годы, на которые экс-главу управления “Т” осудили ранее. Об этом сообщает телеканал “360”.

Помимо этого, суд обязал обвиняемого выплатить дополнительно штраф в 500 млн рублей. Как отмечает “Царьград”, суд признал Захарченко виновным в получении взяток на протяжении 10 лет от ОПГ. По данным следствия, общая сумма взяток составила 1,4 млрд рублей.