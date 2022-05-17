Мнение: Станет ли Балтика «морем НАТО», Швеции и Финляндии дали шанс, в Латвии сносят памятник

1. Чуть подробнее по поводу Балтийского моря, которое, как надеются прибалты, станет «внутренним морем» или «озером НАТО». Действительно, в XVII веке, когда Балтика была «шведским озером», России было сложно торговать с Европой.

Сейчас ситуация всё же другая. Балтийское море полностью поделено на исключительные экономические зоны (ИЭЗ, согласно определению, простираются от берега страны на расстояние до 200 морских миль, более 370 километров). Однако в акватории ИЭЗ другие страны по-прежнему могут осуществлять морские перевозки. Тогда как территориальные воды (12 морских миль от берега, чуть более 22 километров) не перекрывают середину Балтийского моря, и до Калининграда по-прежнему можно будет свободно добраться:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/kakuiu-chast-baltiiskogo-moria-kontroliruiut-rossiia-shveciia-i-finliandiia-627f5c901de8ae40f0164ba8

Между Балтийским и Северным морями в территориальных водах Дании расположены Датские проливы. Но они согласно конвенции 1857 года считаются международными водными путями.

Таким образом, чтобы запереть Россию в Балтийском море, странам НАТО нужно фактически объявить России войну. Пока что они на это не готовы.

2. Президент России Владимир Путин намекнул, что если шведы и финны не станут наращивать на своей территории военную инфраструктуру, Россия не будет проводить спецоперацию по хирургическому купированию угрозы:

https://lenta.ru/news/2022/05/16/putyunn/

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 16 мая.

Путин подчеркнул, что у России нет проблем с правительствами двух стран.

Президент пояснил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создает для России непосредственной угрозы. «Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет — решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — заявил Путин.

Действительно, шведы и финны готовились официально потерять нейтральность начиная с распада СССР — когда решили, что с Россией покончено, и что можно теперь игнорировать интересы соседа.

Они ошибаются. И Швеция, и Финляндия нужны нам нейтральными, это вопрос государственной безопасности. К примеру, Финляндия имеет значительную сухопутную границу с Россией, 1270 км. Её вступление в НАТО удвоит протяжённость общей российско-натовской границы (которая сейчас составляет 1261 км):

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/kak-uvelichitsia-granica-rossii-s-nato-esli-shveciia-i-finliandiia-vstupiat-v-alians-627f73d11de8ae40f046ea91

К счастью, особенности ландшафта на финской границе таковы, что вести там какое-либо сухопутное наступление против России непросто. Густые северные леса, озёра, болота и скалы – это совсем не то, с чем привыкли иметь дело армии стран НАТО, которые долгое время в основном только и делали, что гоняли несчастных арабов по пустыням.

Наиболее неприятный участок границы – это Карельский перешеек к северу от Петербурга. Однако при желании Россия может быстро соорудить здесь практически непробиваемые укрепления. «Линия Маннергейма» может работать в обе стороны.

Что касается возможного размещения ракетного вооружения, то с учётом того, что в НАТО уже давно входит Эстония, вступление в альянс ещё и Финляндии ничего принципиально не изменит. ПВО в районе Санкт-Петербурга не так важно, с какой именно стороны полетят ракеты.

В общем, угроза есть, но не такая, которая требует немедленной реакции. Полагаю, на первых порах Россия ограничится перенаправлением части ядерного арсенала на интересные объекты в Финляндии и Швеции, а также предпримет некоторые экономические меры. Время работает на нас, страны НАТО постепенно погружаются в кризис. Мы можем позволить себе подождать, пока расклад сил не станет более выгодным для нас.

3. После того, как принесённые к памятнику освободителям в Риге цветы на 9 мая показательно сгребли бульдозером, рижане принесли ещё больше цветов, покрыв ими всю площадь перед монументом. В ответ парламент Латвии принял закон, позволяющий снести памятник:

https://lenta.ru/news/2022/05/12/monument/

Участников акций по возложению цветов вылавливают и задерживают, в числе прочих задержали депутата Европейского парламента, Татьяну Жданок:

https://rg.ru/2022/05/13/v-latvii-zaderzhali-vystupivshego-protiv-snosa-pamiatnika-osvoboditeliam-evrodeputata.html

Наконец, в Латвии решили заблокировать российские соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»):

https://lenta.ru/news/2022/05/12/block_latvia/

Ничего нового тут нет. Латвия шла к нацизму очень давно, причём даже не пыталась прятаться. Знаменитый паспорт негражданина — очевидное, наглядное проявление нацизма. Пожалуй, двадцатиметровая статуя Гитлера на Ратушной площади стала бы менее красноречивой характеристикой латвийского режима.