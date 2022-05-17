 

Ученые впервые изучили долговечность кожи

17.05.2022, 21:17, Разное
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Эксперты из университета Бингемтона провели новую исследовательскую работу, которая была направлена на изучение особенностей структуры кожи человека и других млекопитающих. Специалисты решили выяснить, как кожный покров постепенно приобретал свои основные качества.

Для изучения вопроса эксперты создали образцы структуры человеческой кожи с помощью полидиметилсилоксана. Это соединение, которое активно используют в сфере биомедицинских технологий.

На искусственную кожу воздействовали тупым и острым стержнем, что позволило исследовать, как ведет себя покров при нагрузках различного характера. В результате ученые доказали, что кожа млекопитающих стала такой плотной и эластичной, чтобы защитить тело от механических повреждений.



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