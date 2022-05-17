 

Мнение: Тайна миллиардов Захарченко

17.05.2022, 21:15, Разное
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Кому интересно, уже знают, что Дмитрию Захарченко добавили еще 10 лет и «путем частичного сложения» его общий срок по двум приговорам составил 16 лет колонии строго режима.

Но тайна 8,5 миллиардов рублей, обнаруженных в квартирах, связанных с экс-полковником МВД, так и осталась тайной.

Сегодня Захарченко добавили срок за то, что он, якобы, регулярно получал взятки от  своего подельника Валерия Маркелова. По 150 тыс долларов в месяц, всего 1,4 млрд. рублей. Но даже если Захарченко получал и не тратил, все копил и копил, это все-равно не 8,5 млрд. Откуда у Захарченко еще 7, 1 млрд рублей. Неужели подбросили?

Целый год я ходил на этот судебный процесс, надеясь, что в ходе рассмотрения уголовного дела появится хотя бы щелочка, хоть крошечный лучик, который высветит, что это за деньги были обнаружены в квартирах, связанных с Захарченко? Но, увы, не появились. Это потому что я чересчур наивный?

Тяжело больной Валерий Маркелов, о котором я рассказал вчера в видеогазете «Обкновенный садизм», приговорен к 8 годам колонии.

Фотография экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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