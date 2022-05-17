 

Мнение: Без намордников – только в Москве

17.05.2022, 21:08, Разное
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У москвичей опять привилегии

Какая мерзость! Вот последние данные по России касательно “масочного режима”:

В Санкт-Петербурге масочный режим продлён до 15 июня
В Хакассии сохраняется требование масок в общественном транспорте и в торговых центрах
В Липецкой области сохраняется масочный режим
В Калининградской области сохраняется масочный режим, просят РПН об отмене
Мордовия сохраняет масочный режим
В Рязани продолжает действовать масочный режим
В Волгограде действует масочный режим
В Казани продолжает действовать масочный режим ХМАО продлил масочный режим
Костромская область сохраняет масочный режим
В Брянской области масочный режим не отменят
В Самаре сохраняется масочный режим, в том числе для детей
В Забайкалье не планируют отменять масочный режим
На Ставрополье масочный режим отменять не собираются
В Ульяновской области масочный режим продлен до 30 июня
Как говаривал великий комбинатор, “не надо оваций”.

Твари!

Источник: Размышления вольного социолога



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