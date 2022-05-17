Мнение: Без намордников – только в Москве

У москвичей опять привилегии

Какая мерзость! Вот последние данные по России касательно “масочного режима”:

В Санкт-Петербурге масочный режим продлён до 15 июня

В Хакассии сохраняется требование масок в общественном транспорте и в торговых центрах

В Липецкой области сохраняется масочный режим

В Калининградской области сохраняется масочный режим, просят РПН об отмене

Мордовия сохраняет масочный режим

В Рязани продолжает действовать масочный режим

В Волгограде действует масочный режим

В Казани продолжает действовать масочный режим ХМАО продлил масочный режим

Костромская область сохраняет масочный режим

В Брянской области масочный режим не отменят

В Самаре сохраняется масочный режим, в том числе для детей

В Забайкалье не планируют отменять масочный режим

На Ставрополье масочный режим отменять не собираются

В Ульяновской области масочный режим продлен до 30 июня

Как говаривал великий комбинатор, “не надо оваций”.

Твари!