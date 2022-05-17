Личное: “Было красиво”

И вот такое вам еще необычное задание про имидж.

Ниже письмо про любовную историю, которая очень быстро закончилась.

У автора паровоз, который на полном ходу сошел с рельсов, и она напала на героя со скалками.

Ситуация простая и некрасивая, но давайте представим, что имидж автора другой.

Я приведу четыре варианта имиджа, а вы должны описать, с каким имиджем выход из границ меньше, с каким больше, и почему. Опишите величину и слива, и косяка, и аргументируйте, как влияет имидж на это.

Два имиджа из четырех такие, что у автора не могло бы их быть, такие красивые девушки не ведут себя так как автор. И две другие девушки ни в чем не виноваты.

Однако, предположим ради эксперимента, что имидж автора был очень на эти похож, по очереди на каждый из четырех.

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blackyfox

Здравствуйте Эволюция, комментаторы.

Буду очень благодарна, если мое письмо попадет на разбор.

Мне 40, дважды в разводе, хорошая работа, руководящая позиция. Сыну 15, мне очень повезло с ним. Симпатичная, легко знакомлюсь с мужчинами, знаки внимания, комплименты, флирт. Занимаюсь йогой, но не так давно, фигура, очевидно, могла быть лучше. Объективно это понимаю, но сильно не заморачиваюсь.

У меня долгое многолетнее общение, с одним парнем. Мы дважды начинали встречаться, потом расходились, сейчас общаемся, по-дружески. Но он зовёт, в кино, на концерт, увидеться. Чтобы не залипать, и не идти на третий круг, или не думать, что он может/должен случиться, решила переключиться и пошла в тиндер.

Там сразу познакомилась с М. По переписке было интересно. Звонил, болтали, делился своим увлечением, присылал записи своих песен.

Довольно быстро М предложил встретиться, позвал к себе в гости. Я отказалась – для первой встречи так не хотелось. Договорились, на другой день, поехали ужинать за город.

Я была очарована. Он удивительный, красивый, умный, необычный, взрослый. Казалось, тоже увлечен. Схватил меня танцевать в ресторане, где не танцуют. Было красиво.

Пригласила со своими друзьями на следующий день на прогулку, он согласился. Гуляли в парке, потом пошли в рок бар. Танцевали, обнимались, тянулся поцеловать.

На след. выходной, ехали с друзьями на великах. Спросила хочешь с нами, он – да.

Предложил поехать с ним в другой город. Я отказалась, казалось рано. Но потом решила, а что нет то. Все выглядело хорошо. Поеду говорю, но на меньше дней – не на неделю. Работа у него там, дела. Не хотела сразу надолго – мало все же времени прошло, мало знакомы. Он вроде обрадовался, тут же купил билеты. Не хотел расставаться после великов, звал к себе.

Он улетел на день раньше, я прилетела утром, встретил, красивые цветы.

Хромает. Упал с велика, и сказал, что это знак, что не надо торопиться ему/нам…. Ну блин, думаю, все же не надо было ехать. М спонтанно позвал на эмоциях, а я сразу и да. Жадность моя, очень сильно понравился.

Дома у себя обнимал, хотел секса, но я стушевалась, предложила погулять как хотели изначально, хотя понимала, что секс все равно будет, вечером. И нет бы с хромающим парнем дома остаться, потащила на улицу. Он геройски гулял, и конечно, на мои вопросы как нога, говорил, что все ок.

Вечером секс. Я улетела. Сейчас не уверена, что ему было также классно как мне, но тогда казалось, что ему тоже в кайф.

Утром спорили кто будет готовить завтрак, я очень хотела, он сказал сам.

Уехал петь в хоре, я осталась и договорились, что приеду к нему попозже. Оставил ключи, машину. Уезжая, сказал: «Как хорошо, что ты дома». А мне то, как хорошо было) Прибралась на кухне, но реально по мелочи. Но когда вернулись – сказал как уютно дома.

Дальше у него была встреча с семьей, тетя, бывшая жена, дочь, сестра. Семья для него очень большая ценность, родители уже умерли, он их очень любит. Я уточнила, точно ли мне надо ехать, я могу погулять – подруги как раз в городе живут. Сказал все ок. Сейчас понимаю, что ему неловко было меня оставить, и надо было мозг включить – не ехать.

А тогда для меня это было огромным шагом от него. Думаю, ну взрослый он, все про меня понял, про нас – раз так. Мне было неловко, такая ситуация. Но я держалась, шутила, не тупила в разговоре. А бывшая жена какая красивая, просто нереально. И дочь красавица.

Потом М несколько раз сказал, что я понравилась его тете очень. И подчеркнул, что у них не принято в семье выражать эмоции и это большое достижение, что она сказала. Я все в шкатулочку положила и рада. Уже представила, как мы чудесно проведем вместе лето, а может быть и даже большее, серьезное.

Поехали на море. Гуляли. Он вроде сам хотел – но блин, сейчас я думаю, что с его ногой все это было лишним. И я эгоистична была.

Секс был еще дважды за эти дни, быстрый. В одежде. Мне это про страсть тогда было. Сейчас иначе это вижу.

Ночью он меня не обнимал, вскользь упомянул, что ему некомфортно. Мне хотелось нежности, объятий, но думаю, он вот такой. Не сообразила сразу, что это о другом говорит…

Я уехала домой. И все. Он по-другому совсем стал писать, говорить, звонил только если я просила. Дистанция. Я в тревоге. И уже понимаю, что он передумал в отношении меня. Но не хотелось в это верить.

Приехал в Спб. Я сказала, что очень хочу увидеться. Он ответил, что сильно устал, и субботу будет один, но в воскресенье хочет тоже.

Приехала. Спросила, что же случилось, изменилось. Сказал все ок, но сильно устал, хандра. Геополитика там, и «все эти страсти»

Готовил ужин, я пила игристое. Дома у него чудесно, очень красиво. Я когда зашла, тут же поняла, что ОЗ его сильно выше моей, до этого понимала, что выше, но не так намного.

Много говорили, я к нему, то обниму, то поглажу – он отстранялся. Меня и сломало: желание, вино. «Ты не хочешь меня целовать, касаться?» – спрашиваю. Да, говорит, у меня «критические дни», не хочу тактильности. Тут моя корона не выдержала, свалилась. Сказала в сердцах, что он мне сильно нравится (а то он, блин, слепой и не видит), а подруг у меня хватает.

Он начал под щипцами пытаться обнять, мне тут от себя так тошно стало, чтож я так заставляю, не надо говорю, ты не хотел. И уехала.

Еду в такси, стыдно и что убежала так, и что давила. Но вместо того, чтобы успокоиться, еще накатала письмо, как я его хочу, а он нет, и вот все такое ужасное. Он, замученный мной, извинился, сказал, что очень хотел увидеть, и что было классно. Но там нога у него. А я в ответ, что нога объятиям не мешает. Да уж.(((

Я не вижу для себя шагов кроме как отстать. Что и сделала. Не пишу, не смотрю, где он. Фото в архив сбросила наши, не могу пока удалить. Приняла, (пытаюсь принять), что нравлюсь я тетушке, а не М.

Вопрос такой, где мое слепое пятно? Где косяки ещё и корона?

Что могла иначе сделать, кроме очевидного – не прыгать на парня со своими поцелуями и не ныть в смс в финале.

Спасибо.