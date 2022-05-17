 

Он ждёт женщину – Личное мнение

17.05.2022, 20:55, Разное
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Полный, пожилой и неактуальный Игорь Саруханов развёлся в январе, но уже не прочь жениться в 7 раз и стать отцом.


Саруханов с бывшей женой. Фото: Соцсети

Сейчас Саруханову — 66 лет, и он ждёт женщину.

Пожалуй, процитирую:

Хочу встретить женщину. Я просто стою и молчу, а она сама подходит и уводит меня, и все. Господь даст, будет сын.

Экий пряничек! Просто стоит под ёлочкой и ждёт. Молча. Женщину. Каков подарочек!


Фото: Соцсети

Гитару-то хоть прихватишь побренчать или будешь в абсолютной тишине ждать?

Шутки шутками, но, дорогой гражданин Саруханов, ты себя хорошо чувствуешь? Что ты из себя представляешь, чтобы женщине, в принципе, захотелось к тебе подойти?

Ты ведь претендуешь на женщину относительно молодую, которая сможет родить? Не на бабку — тебе ровесницу, лет 15 назад переставшую менструировать. Я правильно понимаю?

Саруханов, выглядишь ты, на мой взгляд, отвратительно. Актуальность твоя — чуть выше, чем у Влада Сташевского, но ниже, чем у Гобозова с бревна.

О какой женщине ты мелешь?

Написала я всё это — и как-то грустно стало. И грустно, и обидно за наших женщин от осознания того, что Саруханову долго ждать не придётся.

Будет у него женщина: стройная, молодая, красивая, на всё готовая. Хотя, если бы в нашем обществе действовали законы демографической справедливости, Саруханов мог бы претендовать исключительно на полную бабушку.

Ужасный расклад, который можем изменить только мы сами, дорогие женщины.

Вместо того, чтобы цепляться за мужские штаны, помните прописную истину: «На что рассчитываете — то и получите».

На что рассчитывали? Что получили? В контексте отношений, разумеется.

Источник: Лена Миро



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