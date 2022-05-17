 

ВВС Израиля скрытно готовятся вывезти из России сотрудников «Яндекса»

17.05.2022, 20:51, Разное
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Израильские военные лётчики в режиме особой секретности планируют операцию по эвакуации из России сотрудников Yandex и членов их семей. Такой приказ они получили от премьер-министра Нафтали Беннета.

Генеральный директор Яндекса Аркадий Волож обратился к премьеру Израиля с просьбой об экстренной релокации коллектива в конце прошлой недели. 14 марта, несмотря на шаббат, кабинет министров собрался на внеплановое заседание и принял положительное решение.

– Правительство сочло, что эвакуация Яндекса из России – не только гуманное, но и экономически обоснованное решение. При весьма скромных затратах мы получим передовую компанию хайтека, которая послужит укреплению позиций Израиля в мире, – заявил министр науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн.

Командующему ВВС Амикаму Норкину поручили подготовить план эвакуации не позднее вечера среды. Учитывая численность коллектива Яндекса, это может быть операция, сравнимая с «Орлиными крыльями», когда израильские лётчики спасли 50 тысяч йеменских евреев после Аденского погрома.

– Эффективному планированию операции очень мешает режим секретности и чахлый бюджет. Мы не можем привлечь много сил, я даже своей жене не могу рассказать о наших планах. Скажу только, что операция будет называться «Моисей-2», в память о воздушной эвакуации евреев из Эфиопии в восьмидесятых, – пожаловался журналистам Амикам Норкин.

Несмотря на то, что план операции не готов, в Подмосковье уже заметили людей семитской внешности, осматривающих заброшенные аэродромы. Возможно, именно они будут использованы для посадки израильских транспортников «Шимшон».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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