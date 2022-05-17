Яркий трикотаж от кардиганов до пуловеров, клетка и мини: 8 самых модных трендов весны 2022 года

Вдохновленные атмосферой девяностых и начала нулевых, дизайнеры вновь интегрируют ретро-стили в новые тренды. Модницам предлагается поэкспериментировать с новыми способами ношения привычных вещей. Вот, какие тренды являются особенно актуальными весной 2022 года (а многие из них не выйдут из моды и предстоящим летом).

Платье поверх брюк

Нет никаких особенных правил при создании данного образа. Вы можете выбрать любое платье и любые брюки на свое усмотрение. Интересно, что с штанами можно также комбинировать платья-сорочки из шелка на бретелях. Такие сочетания наверняка понравятся модницам, которые приветствуют смелые эксперименты.

Платья с завязками на шее

Вещи такого дизайна были очень популярны двадцать лет назад. Сейчас они уверенно завоевывают популярность вновь. А все потому, что с помощью таких платьев можно создать соблазнительный и кокетливый образ.

Вы можете выбрать любой фасон и любой материал изделия на свое усмотрение. Лучше всего отдавать предпочтение трикотажу. Что касается цветовой гаммы, то на лету и весну уместнее всего вещи ярких, красочных и жизнеутверждающих оттенков.

Бриджи

Это брюки, которые длиннее, чем бермуды, но короче, чем капри. Именно они являются наиболее трендовыми в теплое время года 2022. Материал изделия выбирайте сами: это может быть деним, трикотаж, эластан, лен и т. д.

Желательно, чтобы бриджи не слишком облегали фигуру. Пусть останется немного свободного пространства между тканью и кожей. В то же время избегайте изделий оверсайз, чтобы силуэт не получился слишком мешковатым и бесформенным.

Насыщенный тай-дай

Так называется расцветка с разводами на ткани. Приблизительно по такой технологии раньше делали «варенки». Сначала изделие скручивается, фиксируется жгутами, потом помещается на время в краску. Затем вещь распрямляют, дают высохнуть — и получаются симпатичные разводы. Они могут быть асимметричными и неасимметричными.

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Яркий трикотаж является актуальным для любого вида изделий, будь то брюки, кофты, платья, юбки и т.д. Мало того, в технике тай-дай могут также быть изделия из денима. Обратите внимание на расцветку в виде плавного перехода из одного оттенка в другой, по технике омбре. Такие изделия тоже являются актуальными и модными.

Одежда в клетку

Если говорить об актуальных в нынешнем сезоне принтах, то нельзя не отметить клетку. Сейчас в моде такой рисунок, который встречается на скатертях для пикника.

Не бойтесь, что в одежде такой расцветки вы будете выглядеть нелепо. На самом деле образ получается милым, непринужденным и неформальным.

Отдавайте предпочтение одежде пастельных нежных оттенков, если хотите добавить нотку романтичности.

Мини-платья

Можете забыть о том, что суперкороткие платья — это антитренд. Мода циклична, и здесь вновь наблюдается ретро-отсылка к минувшим тенденциям. Теперь совсем не зазорно показывать стройные ножки.

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Летом мини-платья особенно актуальны и — что немаловажно — удобны. Их лучше всего сочетать со спортивной обувью или обувью на низком ходу. А вот от каблуков лучше воздержаться, поскольку в сочетании с ультракоротким платьем рискуете создать весьма вызывающий образ.

Вязаные изделия

От кардиганов до пуловеров — вы можете смело включать в свой гардероб вязаные изделия. Такие вещи точно понадобятся вам прохладными весенними вечерами. Вязаные кофточки можно смело сочетать с топами на бретелях, юбками, бриджами, даже надевать поверх платьев.

Ажурные

В тренде — вещи, которые связаны крючком так, чтобы получились незамысловатые ажурные узоры. И нет ничего страшного, если вязка крупная и одежда просвечивается. В данном случае можете либо надеть что-то под низ, либо позаботиться о красивом нижнем белье.