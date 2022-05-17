 

В Узбекистане решили вернуться к практике вытрезвителей

17.05.2022, 20:31, Новости дня
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Пункты оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, вновь будут созданы в Узбекистане, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева.

Вытрезвители действовали в Узбекистане во времена СССР в структуре МВД республики и после развала Союза были ликвидированы.

«Одобрить предложения министерства здравоохранения и министерства внутренних дел о создании в составе медицинских объединений районов (городов) Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента межрайонных пунктов оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Мирзиеев дал поручение к июлю внести проект, предусматривающий порядок доставки в пункты лиц в состоянии опьянения, которые не могут самостоятельно передвигаться и не осознающих, где они находятся. В период с 2022 по 2024 гг. в стране создадут 134 пункта оказания помощи пьяным, они должны будут иметь как минимум десять койко-мест.

В России 29 декабря президент Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Также подписан закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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