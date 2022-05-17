“Угроза военного конфликта”: почему Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

С началом специальной военной операциии на Украине наша страна столкнулась с сильнейшим давлением со стороны Запада. На фоне санкционного противстояния Евросоюз и НАТО забыли о принципах дипломатии и отказались говорить с Россией на равных. Деградацию международных организаций неднократно фиксировали в МИД РФ.

Во вторник, 17 мая, российское внешнеполитическое ведомство объявило о выходе страны из Совета государств Балтийского моря. В министерстве иностранных дел подчеркнули, что региональный институт превратился в инструмент давления на нашу страну. Более того, по данным МИД РФ, СГБМ не только припятствует деятельности не только Москвы, но и Минска как наблюдателя.

Эксклюзивно для издания “Дни.ру” сложившуюся ситуацию прокомментировала член Экспертного совета Общероссийского движения “Сильная Россия”, корреспондент агентства Baltnews, общественный деятель Светлана Пикта. Она обратила внимание на повышение градуса опасности на Балтике, связанное с решением Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

“Это усугубление кризиса и попытка всеми силами впихнуть Россию обратно, туда где она была в 90-е, хотя, нет, скорее уже – уничтожить”, – заявила Пика.

По ее словам, лидеры стран балтийского региона не вполне адекватно оценивают реальность, поэтому не могут выстроить с Россией конструктивный диалог. Аналитик подчеркнула, что власти госудрств Балтии, преследуя транснациональные интересы, ставят собственных граждан перед угрозой военного конфликта.