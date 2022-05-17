Мнение: Лучшая валюта-2022, деньги любят счёт и злоключения Тинькова

1. Западные аналитики назвали рубль лучшей валютой 2022 года. Агентство Блумберг пишет, что с начала года российская валюта укрепилась к доллару на 11-12%, превзойдя по положительной динамике ближайшего конкурента, бразильский реал:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-11/russian-ruble-surpasses-brazilian-real-as-world-s-best-currency

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

И это ещё господа из Блумберга несколько занижают успехи рубля. Сейчас доллар торгуется уже по 64, в отдельные моменты курс доллара падал почти до 62 рублей, что соответствует укреплению более чем на 15%.

В конце февраля – начале марта западные СМИ и паблики пестрели карикатурами, на которых российская экономика «пробивала дно», что иллюстрировали резким падением рубля. Но очень быстро все эти картинки вышли из моды…

2. В «Школе капитализма я рассказываю про азербайджанский метод конвертов. Цитирую начало статьи:

https://sponsr.ru/capitalism/manage/published/

Пословица «деньги счёт любят» кажется благоглупостью, но лично я, много лет занимаясь управленческим учётом, могу твёрдо заявить — если бизнесмен не считает свои деньги, он очень много теряет. Нередко половину прибыли или даже всю прибыль. Контракты вроде бы заключены, клиенты платят, работа кипит… но на расчётных счетах пусто, и фирма живёт от одного кредита до другого.

Работает правило и на персональном уровне. Забота о личных финансах начинается с тетрадки, куда глава семьи ежевечерне заносит доходы и расходы. Неопытным людям кажется — ну что за ерунда, я ведь и так примерно знаю, что зарабатываю и куда трачу, зачем я буду ещё тратить время на ведение дурацкой бухгалтерии, которая ни копейки мне не принесёт. Мнение неверное. Учёт денег включает психологические механизмы, которые заставляют нас относиться к деньгам гораздо ответственнее. Элементарная тетрадка для учёта денег часто приводит неофитов в восторг: «вроде тратил как всегда, но если раньше с трудом дотягивал до зарплаты, то в этом месяце каким-то магическим образом сэкономил 10 тысяч»…

3. Российский миллиардер Олег Тиньков сделал, по его мнению, всё, чтобы против него на Западе не ввели санкции. Однако их ввели. Затем он сделал всё, чтобы санкции сняли. Но их не снимают:

https://www.forbes.ru/milliardery/465189-nikogda-ne-kollaboriroval-tin-kov-nazval-sankcii-protiv-nego-tehniceskoj-osibkoj

Основатель и бывший владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков назвал британские санкции против него «технической ошибкой». Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (Минюст внес последнего в список СМИ-иноагентов).

«Мое мнение такое. Английское правительство сделало глубочайшую ошибку, введя [санкции против] меня. И как сказали мои юристы, ты будешь первым, кого оттуда уберут, скорее всего. Это явно техническая ошибка», — сказал Тиньков.

Он предположил, что попал под санкции, поскольку британское правительство нацеливалось на российский финансовый сектор и «мело всех под гребенку», а он в то время был совладельцем Тинькофф Банка. При этом он подчеркнул, что не контролировал банк, не управлял им и не был в России три года.

Санкции Тиньков считает «совершенно незаслуженными». «Я никогда не коллаборировал, не состоял, что называется, не участвовал», — сказал он.

«Они безусловно ошиблись. Скорее всего, это была бюрократическая спешка. Они меня всунули [в санкционный список], не разобравшись, кто я есть. Но я уверен, что они разберутся. Потому что англичане, в отличие от наших, — они нормальные люди, они разбираются», — сказал он и предположил, что на это может уйти «год-два-три».

В апреле Олег Тиньков продал свою долю в Тинькофф Банке компании «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. 1 мая в интервью The New York Times Тиньков заявил, что это была навязанная ему «отчаянная продажа» и что он передал пакет акций «за копейки» — за 3% от того, что он считает справедливой стоимостью компании. По мнению основателя банка, решение о его выходе из состава акционеров было принято после публикации поста с критикой «спецоперации»* России на Украине. В случае неисполнения требования банку пригрозили национализацией, утверждает Тиньков. Тинькофф Банк в комментарии газете отрицал версию событий, изложенную Тиньковым.

После продажи банка Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha и навсегда прощается с Россией.

А вот, для сравнения, из последнего слова Николая Ежова:

Прошу не репрессировать моих родственников-племянников, т.к. они совершенно ни в чем не повинны.

<…>

Я прошу передать СТАЛИНУ, что я никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающие мою честность и скромность.

Прошу передать СТАЛИНУ, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел.

Передайте СТАЛИНУ, что умирать я буду с его именем на устах.